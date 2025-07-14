Як повідомляє GOAL, хавбек Манчестер Сіті Джеймс Макейті вирушить до Франкфурта на переговори з Айнтрахтом щодо можливого переходу.

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Поїздка має характер ознайомчої зустрічі – йдеться не про медогляд, а про можливість обговорити всі деталі потенційного трансферу та оцінити перспективи співпраці. Угоду поки не узгоджено, однак інтерес з боку німецького клубу очевидний – Айнтрахт Франкфурт у новому сезоні виступатиме в Лізі чемпіонів після третього місця в Бундеслізі.

Макейті не отримував стабільної ігрової практики в Манчестер Сіті минулого сезону й прагне продовжити кар’єру в клубі, де матиме більше часу на полі. На юнацькому рівні хавбек став капітаном збірної Англії U-21, з якою виграв Євро, перегравши у фіналі Німеччину. Восени Макейті виповниться 23, тому наступний крок у його кар’єрі може стати визначальним.

Манчестер Сіті вже начебто визначив ціну на свого вихованця – 30 мільйонів євро. За інформацією ЗМІ, окрім Айнтрахта, на гравця претендують Ноттінгем Форест, Евертон і Борусія Д.

В складі Манчестер Сіті півзахисник провів 34 матчі, у яких відзначився 7 голами. Контракт Макейті з Манчестер Сіті чинний до 2026 року.

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