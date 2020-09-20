Манчестер Сіті пропонував андалусійцям за 21-річного француза 55 мільйонів євро, але отримав відмову, повідомляє Еstadiodeportivo.

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За інформацією видання, Севілья не хоче продавати талановитого виконавця, проте водночас дала знати Ман Сіті, що в контракті гравця прописана клаусула у розмірі 90 млн. Наразі не відомо, чи зроблять англійці повторну пропозицію, чи зосередяться на альтернативних кандидатах. Сам Кунде не проти ще бодай на рік залишитися в Севільї.

Варто відзначити, Жюль виступає за молодіжну збірну Франції. У минулому сезоні Ла Ліги, Кунде провів 29 матчів, в яких відзначився голом та двома асистами.

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