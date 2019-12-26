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Манчестер Сіті не збирається відпускати Сане взимку

13:10 433 Читать на русском
Манчестер Сіті не збирається відпускати Сане взимку
Лерой Сане / Reuters

Вінгер Манчестер Сіті Лерой Сане, найімовірніше, завершить поточний сезон на Етіхаді.

"Містяни" не збираються продавати німця під час зимового трансферного вікна, стверджує Daily Star.

Гвардіола визначився з клубом, у якому хоче працювати в наступному сезоні

На збереженні Сане наполягає сам Хосеп Гвардіола. Іспанець попросив керівництво клубу не вести переговорів щодо гравця у січні, хоча атакувальний півзахисник не приховує свого бажання приєднатися до Баварії. Мюнхенці прагнули підписати Сане ще влітку, однак цьому завадила важка травма хрестоподібних зв'язок, яка вибила 23-річну зірку Манчестер Сіті на тривалий термін.

Нагадаємо, нещодавно Сане відновив тренування, однак його повноцінного повернення не варто очікувати раніше лютого 2020 року.

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Англія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Трансфери Манчестер Сіті Лерой Сане Лерой Сане Баварія Баварія Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола
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