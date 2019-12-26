Манчестер Сіті не збирається відпускати Сане взимку

Вінгер Манчестер Сіті Лерой Сане, найімовірніше, завершить поточний сезон на Етіхаді.

"Містяни" не збираються продавати німця під час зимового трансферного вікна, стверджує Daily Star.

Гвардіола визначився з клубом, у якому хоче працювати в наступному сезоні

На збереженні Сане наполягає сам Хосеп Гвардіола. Іспанець попросив керівництво клубу не вести переговорів щодо гравця у січні, хоча атакувальний півзахисник не приховує свого бажання приєднатися до Баварії. Мюнхенці прагнули підписати Сане ще влітку, однак цьому завадила важка травма хрестоподібних зв'язок, яка вибила 23-річну зірку Манчестер Сіті на тривалий термін.

Нагадаємо, нещодавно Сане відновив тренування, однак його повноцінного повернення не варто очікувати раніше лютого 2020 року.

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