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Манчестер Сіті не збирається купувати центрального захисника, попри втрату Ляпорта

09:27 272 Читать на русском
Манчестер Сіті не збирається купувати центрального захисника, попри втрату Ляпорта
Хосеп Гвардіола / Reuters

Головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола запевнив, що клуб не буде виходити на трансферний ринок заради нового центрбека.

"Я раджу вам не писати занадто багато імен, тому що ви помилитеся. Я не думаю, що щось станеться. Я вже чув, ми зацікавлені в тому чи іншому гравцеві. Я хотів би сказати всім клубам у світі: "Не хвилюйтесь, тому що нас не цікавлять будь-які гравці або центральні захисники в Європі".

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Ми збираємося виживати з гравцями, які у нас є. Можливо, в грудні ми почнемо думати про це. Можливо. Але ми не могли інвестувати в цю ситуацію влітку, ми не зможемо зробити це взимку. Ось чому ми будемо чекати і використовувати тих гравців, які у нас є", – цитує Гвардіолу Guardian.

Нагадаємо, Манчестер Сіті втратив Емеріка Ляпорта щонайменше до кінця року, а Джон Стоунз лише відновився після травми і ще не набрав необхідних кондицій.

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Англія Емерік Ляпорт Емерік Ляпорт Манчестер Сіті Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола Трансфери
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