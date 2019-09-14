Манчестер Сіті не збирається купувати центрального захисника, попри втрату Ляпорта

Головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола запевнив, що клуб не буде виходити на трансферний ринок заради нового центрбека.

"Я раджу вам не писати занадто багато імен, тому що ви помилитеся. Я не думаю, що щось станеться. Я вже чув, ми зацікавлені в тому чи іншому гравцеві. Я хотів би сказати всім клубам у світі: "Не хвилюйтесь, тому що нас не цікавлять будь-які гравці або центральні захисники в Європі".

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Ми збираємося виживати з гравцями, які у нас є. Можливо, в грудні ми почнемо думати про це. Можливо. Але ми не могли інвестувати в цю ситуацію влітку, ми не зможемо зробити це взимку. Ось чому ми будемо чекати і використовувати тих гравців, які у нас є", – цитує Гвардіолу Guardian.

Нагадаємо, Манчестер Сіті втратив Емеріка Ляпорта щонайменше до кінця року, а Джон Стоунз лише відновився після травми і ще не набрав необхідних кондицій.

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