Манчестер Сіті отримував пропозицію продати 18-річного нападника молодіжної команди за 15 млн фунтів, стверджує Football Insider.

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За інформацією джерела, німецький клуб отримав категоричну відмову. Манчестер Сіті навіть не розпочинав переговори, оскільки в клубі серйозно розраховують на Ділепа, у якому бачать гравця основного складу в майбутньому.

До слова, наразі Ліам провів за першу команду "містян" лише три матчі (забив 1 гол). Варто зауважити, що нападник Ман Сіті є сином колишнього футболіста Сток Сіті та збірної Ірландії Рорі Ділепа.

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