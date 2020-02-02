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"Манчестер Сіті не вистачило одного трансферу, щоб продовжити домінацію в АПЛ", – легенда клубу Річардс

07:30 781 Читать на русском
"Манчестер Сіті не вистачило одного трансферу, щоб продовжити домінацію в АПЛ", – легенда клубу Річардс
Хосеп Гвардіола та Вірджил ван Дейк / Фото ФК Ліверпуль

Колишній капітан Манчестер Сіті Майка Річардс назвав найважливішу помилку "містян".

"У Вірджила ван Дейка є всі потрібні навички, чи не так?

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Ман Сіті цікавився ним, але не сильно намагався придбати. Було відомо, що Компані близький до відходу, і якби Сіті підписав ван Дейка, то "містяни" би, швидше за все, зараз домінували в АПЛ третій рік поспіль", – цитує Річардса Radio 5 Live.

Після 24-х турів чемпіонату Англії Ліверпуль випереджає Манчестер Сіті на 22 очки.

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Теги
Англія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Трансфери Манчестер Сіті Майка Річардс Майка Річардс Вірджил ван Дейк Вірджил ван Дейк
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