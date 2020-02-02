"Манчестер Сіті не вистачило одного трансферу, щоб продовжити домінацію в АПЛ", – легенда клубу Річардс

Бельгія — 1 лют 4272
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Безус забив черговий гол за Гент вже на першій хвилині – українець продовжує результативну серію
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Реал – Атлетіко: французи виграли дербі Мадрида, Зідан визнав помилку та перевернув матч, чудовий ВінісіусІспанія — 1 лют 2891
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РБ Лейпциг врятував нічию з Борусією М, Баварія очолила таблицю, Холанд встановив рекорд: 20 тур Бундесліги, суботаНімеччина — 1 лют 3485
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Динамо оголосило заявку на другий тренувальний збірУкраїна — 1 лют 8552
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Палкін відповів на звинувачення Смалійчука у зриві трансферу МатвієнкаУкраїна — 1 лют 11474