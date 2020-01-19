Манчестер Сіті не відпустив свого форварда в Бундеслігу – "містяни" бояться повторення історії з Санчо

Нападник молодіжної команди Манчестер Сіті Джейден Брааф викликав інтерес з боку низки клубів чемпіонату Німеччини.

Дотрмундська та менхенгладбахська Борусії, Байєр та РБ Лейпциг готові запропонувати 17-річному футболісту набагато вигідніші умови, ніж у нього є в Манчестері, інформує Voetbalzone.

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"Містяни" побоялися, що повториться історія з їхнім вихованцем Джейдоном Санчо, який після переходу в Борусію Д став зіркою Бундесліги, тож керівництво англійського клубу зустрілося з агентами гравця і переконало їх вплинути на молодого футболіста.

Гравець збірної Нідерландів U-18 хоче регулярно тренуватися з першою командою і в найближчі перспективі дебютувати в АПЛ. Відсутність конкретики з цього приводу турбує Браафа.

За інформацією джерела, "містяни" можуть розглянути варіант з продажем свого вихованця, якщо той наполягатиме на трансфері. Але у такому випадку англійський клуб вимагатиме від потенційних покупців декілька десятків мільйонів євро.

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