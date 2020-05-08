Манчестер Сіті не каратиме Вокера за потрійне порушення ізоляції, але одну річ Гвардіола йому не пробачить

Захиснику Манчестер Сіті Кайлу Вокеру знову вдалось "вийти сухим із води".

Кайл Вокер вирішив провідати своїх родичів і навіть не побоявся завітати на святкування дня народження своєї сестри попри правила ізоляції під час пандемії, повідомляє Daily Mail.

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Манчестер Сіті пробачив скандальному захиснику цю витівку, але Кайлу рано радіти.

Керівництво "містян" разом з головним тренером Хосепом Гвардіолою добре пам'ятають нещодавню вечірку Вокера з ескорт-моделями, за яку 29-річний англієць буде серйозно покараний.

Нагадаємо, до усіх цих подій Кайл записував відеозвернення, в якому закликав усіх сидіти в дома, щоб не наражати на небезпеку себе та своїх близьких.

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