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Манчестер Сіті не каратиме Вокера за потрійне порушення ізоляції, але одну річ Гвардіола йому не пробачить

8 травня 15:53 764 Читать на русском
Манчестер Сіті не каратиме Вокера за потрійне порушення ізоляції, але одну річ Гвардіола йому не пробачить
Кайл Вокер з сім'єю / Фото The Sun

Захиснику Манчестер Сіті Кайлу Вокеру знову вдалось "вийти сухим із води".

Кайл Вокер вирішив провідати своїх родичів і навіть не побоявся завітати на святкування дня народження своєї сестри попри правила ізоляції під час пандемії, повідомляє Daily Mail.

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Манчестер Сіті пробачив скандальному захиснику цю витівку, але Кайлу рано радіти.

Керівництво "містян" разом з головним тренером Хосепом Гвардіолою добре пам'ятають нещодавню вечірку Вокера з ескорт-моделями, за яку 29-річний англієць буде серйозно покараний.

Нагадаємо, до усіх цих подій Кайл записував відеозвернення, в якому закликав усіх сидіти в дома, щоб не наражати на небезпеку себе та своїх близьких.

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Теги
коронавірус Англія Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола Манчестер Сіті Манчестер Сіті Кайл Вокер Кайл Вокер
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