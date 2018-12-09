Манчестер Сіті не хоче відпускати Діаса в Реал

Манчестер Сіті не полишає спроб втримати півзахисника Брахіма Діаса в таборі клубу.

Керівництво Манчестер Сіті готує для Брахіма Діаса новий контракт на покращених умовах, повідомляє The Sun.

Реал домовився про трансфер з талановитим Діасом, який відмовився продовжити контракт з Манчестер Сіті

Справа в тому, що 19-річний хавбек скаржиться на відсутність ігрової практики у команді Гвардіоли і заявив про бажання покинути клуб. Такою ситуацією хоче скористатись мадридський Реал, який не проти прихистити у себе молодого таланта.

У минулому сезоні чемпіонату Англії Діас 5 разів виходив на поле у футболці "містян", в поточному розіграші АПЛ – такої можливості поки у нього не було.,

Челсі – Манчестер Сіті: прагматичний Саррі, несподівана стандартність Гвардіоли та Давід Луїс як герой матчу