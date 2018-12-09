toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
УКРАЇНА РІВЕР ПЛЕЙТ - БОКА ХУНІОРС УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ШАХТАР - ЛІОН

Манчестер Сіті не хоче відпускати Діаса в Реал

19:38 450 Читать на русском
Манчестер Сіті не хоче відпускати Діаса в Реал
Брахім Діас / Фото Манчестер Сіті

Манчестер Сіті не полишає спроб втримати півзахисника Брахіма Діаса в таборі клубу.

Керівництво Манчестер Сіті готує для Брахіма Діаса новий контракт на покращених умовах, повідомляє The Sun.

Реал домовився про трансфер з талановитим Діасом, який відмовився продовжити контракт з Манчестер Сіті

Справа в тому, що 19-річний хавбек скаржиться на відсутність ігрової практики у команді Гвардіоли і заявив про бажання покинути клуб. Такою ситуацією хоче скористатись мадридський Реал, який не проти прихистити у себе молодого таланта.

У минулому сезоні чемпіонату Англії Діас 5 разів виходив на поле у футболці "містян", в поточному розіграші АПЛ – такої можливості поки у нього не було.,

Челсі – Манчестер Сіті: прагматичний Саррі, несподівана стандартність Гвардіоли та Давід Луїс як герой матчу

Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Англія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Трансфери Трансфери Реал Мадрид Брахім Діас Брахім Діас
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Атланта Юнайтед стала чемпіоном MLS
    Світ — 19:17792 Атланта Юнайтед стала чемпіоном MLS
57
хв
Рівер Плейт
21:30
Бока Хуніорс
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук