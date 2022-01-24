Тренерський штаб Манчестер Сіті не міг дати жодних гарантій Кріштіану Роналду щодо постійної ігрової практики, повідомляє The Athletic. Саме тому португальський нападник відмовився від цього трансферу, а обрав у підсумку Ман Юнайтед.

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Влітку сторони намагались домовитись, коли ще Кріш був гравцем Ювентуса. "Містяни" розраховували, що Рахім Стерлінг покине команду і звільниться місце для Роналду, але англієць залишився. Також клуб не отримував хороших пропозицій щодо Ріяда Мареза та Бернарду Сілви, яких був готовий продати.

У нинішньому сезоні Кріштіану провів 24 матчі, в яких відзначився 14-ма голами та трьома асистами.

Манчестер Юнайтед на останніх секундах вирвав перемогу над Вест Хемом і піднявся у зону Ліги чемпіонів