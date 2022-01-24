Манчестер Сіті не гарантував Роналду місце у старті – стали відомі деталі перемовин з португальцем
Кріштіану Роналду предметно обговорював з "містянами" потенційний трансфер до команди Гвардіоли.
Тренерський штаб Манчестер Сіті не міг дати жодних гарантій Кріштіану Роналду щодо постійної ігрової практики, повідомляє The Athletic. Саме тому португальський нападник відмовився від цього трансферу, а обрав у підсумку Ман Юнайтед.
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Влітку сторони намагались домовитись, коли ще Кріш був гравцем Ювентуса. "Містяни" розраховували, що Рахім Стерлінг покине команду і звільниться місце для Роналду, але англієць залишився. Також клуб не отримував хороших пропозицій щодо Ріяда Мареза та Бернарду Сілви, яких був готовий продати.
У нинішньому сезоні Кріштіану провів 24 матчі, в яких відзначився 14-ма голами та трьома асистами.
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