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Манчестер Сіті не буде підписувати новачків взимку

08:55 288 Читать на русском
Манчестер Сіті не буде підписувати новачків взимку
Хосеп Гвардіола / фото: ФК Манчестер Сіті

Наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола заявив, що клуб не планує виходити на трансферний ринок найближчої зими.

Про це іспанець розповів напередодні поєдинку 13 туру Прем'єр-ліги проти Вест Хема.

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"Манчестер Сіті не потребує нових придбань у січні. Коли ми формуємо склад перед початком сезону, то не створюємо команду для того, щоб грати лише до зими. Інколи гравці отримують травми, в такому разі ми візьмемо вихованців нашої Академії.

У найближче трансферне вікно ми нікого не підпишемо", – цитує Гвардіолу офіційний сайт "містян".

Нагадаємо, після 12 турів Манчестер Сіті лідирує в АПЛ, випереджаючи Ліверпуль на 2 очки.

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