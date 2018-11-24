Манчестер Сіті не буде підписувати новачків взимку

Наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола заявив, що клуб не планує виходити на трансферний ринок найближчої зими.

Про це іспанець розповів напередодні поєдинку 13 туру Прем'єр-ліги проти Вест Хема.

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"Манчестер Сіті не потребує нових придбань у січні. Коли ми формуємо склад перед початком сезону, то не створюємо команду для того, щоб грати лише до зими. Інколи гравці отримують травми, в такому разі ми візьмемо вихованців нашої Академії.

У найближче трансферне вікно ми нікого не підпишемо", – цитує Гвардіолу офіційний сайт "містян".

Нагадаємо, після 12 турів Манчестер Сіті лідирує в АПЛ, випереджаючи Ліверпуль на 2 очки.

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