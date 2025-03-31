Манчестер Сіті назвав діагноз Холанда – бомбардир ризикує відновитись аж під кінець сезону
Нападник Манчестер Сіті і збірної Норвегії Ерлінг Холанд, ймовірно, зможе допомогти своїй команді лише наприкінці сезону.
Холанд, ймовірно, пропустить більшу частину завершальної частини сезону через травму лівої щиколотки. Як інформує CityXtra, норвежець зможе відновитися лише до останніх матчів "містян" у цьому сезоні, включно з клубним чемпіонатом світу.
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"Ерлінг пройшов перші медичні тести в Манчестері в понеділок вранці, і тепер він звернеться за консультацією до фахівця, щоб підтвердити повний ступінь травми. Оцінка пошкодження триває, щоб отримати повний прогноз. Очікується, що Холанд відновиться вчасно, щоб зіграти у завершальних матчах цього сезону, включаючи Клубний чемпіонат світу цього літа", – йдеться у повідомленні.
Додамо, що Ерлінг отримав травму в матчі Кубка Англії з Борнмутом. На 61-й хвилині він попросив про заміну – після того, як забив гол. Пізніше в соціальних мережах з'явилося відео, на якому 24-річний форвард залишає стадіон Віталіті на милицях і в захисному черевику. У цьому сезоні Холанд забив за Манчестер Сіті 30 голів у 40 матчах у всіх турнірах.
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