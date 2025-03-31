Холанд, ймовірно, пропустить більшу частину завершальної частини сезону через травму лівої щиколотки. Як інформує CityXtra, норвежець зможе відновитися лише до останніх матчів "містян" у цьому сезоні, включно з клубним чемпіонатом світу.

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"Ерлінг пройшов перші медичні тести в Манчестері в понеділок вранці, і тепер він звернеться за консультацією до фахівця, щоб підтвердити повний ступінь травми. Оцінка пошкодження триває, щоб отримати повний прогноз. Очікується, що Холанд відновиться вчасно, щоб зіграти у завершальних матчах цього сезону, включаючи Клубний чемпіонат світу цього літа", – йдеться у повідомленні.

Додамо, що Ерлінг отримав травму в матчі Кубка Англії з Борнмутом. На 61-й хвилині він попросив про заміну – після того, як забив гол. Пізніше в соціальних мережах з'явилося відео, на якому 24-річний форвард залишає стадіон Віталіті на милицях і в захисному черевику. У цьому сезоні Холанд забив за Манчестер Сіті 30 голів у 40 матчах у всіх турнірах.

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