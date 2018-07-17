Манчестер Сіті націлився на П'яніча

Англія — 17:57 823
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Ліверпуль розпочав переговори щодо Аліссона – мерсисайдці пропонують 70 млн євро
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Дебют Ярмоленка за Вест Хем – відео найкращих моментівАнглія — 16:03 4785
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ЧС-2018: ФСБ Росії погрозами змусила Хорватію вибачитись за слова "Слава Україні", – ЗМІЧС 2018 — 14:05 4453
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