Манчестер Сіті націлився на П'яніча

Манчестер Сіті хоче придбати центрального хавбека Ювентуса Міралема П'яніча.

Манчестер Сіті зробив Ювентусу офіційну пропозицію стосовно трансферу Міралема П'яніча, повідомляє Tuttosport.

"Містяни" запропонували туринцям 50 млн євро, проте отримали відмову.

Раніше повідомлялося, що Ювентус готовий попрощатися з П'янічем, проте запропонована сума має складати не менше 80 млн євро.

Через високу ціну від трансферу гравця раніше відмовилися Челсі та Барселона.

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