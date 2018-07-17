toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ТРАНСФЕРИ ЄВРО-2018 (U 19) ФРАНЦІЯ - ХОРВАТІЯ Фінал ЧС 2018 Новини ЧС 2018

Манчестер Сіті націлився на П'яніча

19:44 32 Читать на русском
Манчестер Сіті націлився на П'яніча
Міралем П'яніч / Фото: соцмережі

Манчестер Сіті хоче придбати центрального хавбека Ювентуса Міралема П'яніча.

Манчестер Сіті зробив Ювентусу офіційну пропозицію стосовно трансферу Міралема П'яніча, повідомляє Tuttosport.

"Містяни" запропонували туринцям 50 млн євро, проте отримали відмову.

Раніше повідомлялося, що Ювентус готовий попрощатися з П'янічем, проте запропонована сума має складати не менше 80 млн євро.

Через високу ціну від трансферу гравця раніше відмовилися Челсі та Барселона.

Ліверпуль розпочав переговори щодо Аліссона – мерсисайдці пропонують 70 млн євро

Теги
Трансфери Ювентус Ювентус Англія Міралем П'яніч Міралем П'яніч Манчестер Сіті Манчестер Сіті
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
38
хв
Црвена Звезда
21:30
Спартак Юрмала
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук