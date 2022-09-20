Вінгер Мілана Рафаель Леау може спробувати свої сили в АПЛ. У його послугах зацікавлений чинний чемпіон країни.

Наставнику "містян" Пепу Гвардіолі дуже симпатизує гра 23-річного португальця. Чемпіони Англії можуть скласти конкуренцію Челсі в боротьбі за лідера Мілана, повідомляє MEN з посиланням на Calciomercato.

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Ці чутки з'явилися на фоні все більшого невдоволення грою Джека Гріліша, за якого рік тому виклали 100 мільйонів фунтів. Гравець збірної Англії теж начебто не бачить себе у тактичних схемах Гвардіоли, тому спробує знайти інший клуб.

Гріліш вважає, що не приносить користі на позиції лівого вінгера – саме там його зазвичай використовує тренер. У Астон Віллі Джек зазвичай діяв на позиції атакувального хавбека і хоче отримувати ігровий час саме в цій ролі. ЗМІ повідомляють, що англієць вже повідомив друзям, що не бачить себе в наступному сезоні у Манчестер Сіті. Інтерес "містян" до Леау пояснюють саме можливим відходом Гріліша і бажанням отримати чистого вінгера, якого хоче Гвардіола.

Контракт португальця з Міланом розрахований до літа 2024 року. За підсумками сезону 2021/22, у якому "россонері" здобули Скудетто, Леау став найкращим гравцем Серії А. У поточній кампанії вінгер зіграв 8 матчів, забив 3 голи і віддав 6 асистів.

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