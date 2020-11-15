Хороший старт бірмінгемської Астон Вілли в новому сезоні англійської Прем'єр-ліги не залишився непоміченим місцевими грандами. Манчестер Сіті проявляє інтерес до двох провідних виконавців команди Діна Сміта.

Головною ціллю "містян" став Джек Гріліш, стверджує Daily Star.

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Окрім того, Хосеп Гвардіола зацікавлений у підписанні Дугласа Луїса. Бразилець раніше належав Манчестер Сіті й манкуніанці мають право зворотного викупу 22-річного півзахисника за 25 млн фунтів. Загалом на зимові трансфери боси Сіті нібито готові витратити 100 млн.

До слова, у нинішньому сезоні Гріліш провів 8 матчів у всіх турнірах (5 м'ячів, 6 асистів), а в активі Дугласа Луїса – 8 поєдинків (2 результативні передачі).

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