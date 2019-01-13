Манчестер Сіті націлився на Аллана

Півзахисник Наполі Маркес Аллан може продовжити кар'єру в Англії. У послугах бразильця зацікавлений Манчестер Сіті.

Манчестер Сіті слідкує за хавбеком Наполі Алланом. Чемпіон Англії шукає підміну екс-лідеру донецького Шахтаря Фернандінью, а бразилець є одним із пріоритетним варіантів, повідомляє Tuttomercatoweb.

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28-річний Аллан провів більше 250 матчів у Серії в складі Удінезе та Наполі. Щоправда, на заваді може стати висока, як для потенційного гравця ротації, трансферна вартість футболіста – раніше неаполітанці відмовились відпускати Аллана у ПСЖ за 50 млн євро.

Контракт бразильця з Наполі чинний до літа 2023 року. В поточному сезоні Аллан провів 18 матчів у Серії А.