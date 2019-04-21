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Манчестер Сіті націлився на 17-річного вундеркінда, якого називають новим Мессі

14:13 550 Читать на русском
Манчестер Сіті націлився на 17-річного вундеркінда, якого називають новим Мессі
Тьяго Альмада / фото з відкритих джерел

Манчестер Сіті зацікавлений у придбанні таланта Велес Сарсфілд Тьяго Альмади.

За інформацією AS, Манчестер Сіті хоче підписати 17-річного півзахисника Велес Сарсфілд Тьяго Альмаду. У Аргентині юному футболістові вже дають чимало авансів. Зокрема, його називають новим Мессі.

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Манчестер Сіті готовий викласти за Альмаду 20 млн євро. Очікується, що у разі придбання гравця "містяни" відразу віддадуть його в оренду в Жирону, щоб уникнути санкцій ФІФА.

Зазначимо, що Альмада у нинішньому сезоні дебютував у дорослому футболі. Тьяго забив за Велес Сарсфілд 3 голи в 17 матчах.

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