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Пятов: Манчестер Сіті нічим не здивував Шахтар, ми знову програли

16:29 609 Читать на русском
Пятов: Манчестер Сіті нічим не здивував Шахтар, ми знову програли
Андрій Пятов / Фото ФК Шахтар

Голкіпер Шахтаря Андрій Пятов прокоментував провальний результат у домашньому матчі Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті.

 
Ріяд Марез 24’
Ілкай Ґюндоґан 38’
Габріел Жезус 76’
24’ Ріяд Марез
38’ Ілкай Ґюндоґан
76’ Габріел Жезус

"Гра не надто відрізнялася від попередніх з Манчестер Сіті. Ми знову програли, на жаль, з великим рахунком. Звичайно, розраховували зіграти краще і досягти іншого, позитивного для себе результату, Але не вийшло.

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Я б не сказав, що перший гол став ключовим. Радше, вже після третього м'яча все стало ясно. Адже при 0:1 у нас був чудовий момент у Мораєса, щоб зрівняти рахунок, але ми його не використали. Можливо, якщо б забили, знайшли б ще свій шанс. А так, через кілька хвилин, пропустили в свої. Проте, ми і після цього мали кілька моментів, щоб скоротити відставання. Але коли рахунок став 0:3, було зрозуміло, що нам вже не відігратися.

Ні, звичайно Ман Сіті нас нічим не здивував. У нас було достатньо інформації про них, зустрічаємося ми з ними досить часто. Всі знають, як швидко вони тікають втрьох, а то і більшою кількістю в контратаку, що вони показали і сьогодні. І протистояти їхнім діям дуже непросто. При цьому вони кілька разів нас пробачали а потім забивали", – цитує Пятова Sport.ua.

Нагадаємо, у іншому матчі групи С Динамо Загреб несподівано розгромив Аталанту з рахунком 4:0.

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Манчестер Сіті Манчестер Сіті Андрій Пятов Андрій Пятов Шахтар Шахтар Ліга чемпіонів Шахтар - Манчестер Сіті
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