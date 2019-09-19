Пятов: Манчестер Сіті нічим не здивував Шахтар, ми знову програли

Голкіпер Шахтаря Андрій Пятов прокоментував провальний результат у домашньому матчі Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті.

"Гра не надто відрізнялася від попередніх з Манчестер Сіті. Ми знову програли, на жаль, з великим рахунком. Звичайно, розраховували зіграти краще і досягти іншого, позитивного для себе результату, Але не вийшло.

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Я б не сказав, що перший гол став ключовим. Радше, вже після третього м'яча все стало ясно. Адже при 0:1 у нас був чудовий момент у Мораєса, щоб зрівняти рахунок, але ми його не використали. Можливо, якщо б забили, знайшли б ще свій шанс. А так, через кілька хвилин, пропустили в свої. Проте, ми і після цього мали кілька моментів, щоб скоротити відставання. Але коли рахунок став 0:3, було зрозуміло, що нам вже не відігратися.

Ні, звичайно Ман Сіті нас нічим не здивував. У нас було достатньо інформації про них, зустрічаємося ми з ними досить часто. Всі знають, як швидко вони тікають втрьох, а то і більшою кількістю в контратаку, що вони показали і сьогодні. І протистояти їхнім діям дуже непросто. При цьому вони кілька разів нас пробачали а потім забивали", – цитує Пятова Sport.ua.

Нагадаємо, у іншому матчі групи С Динамо Загреб несподівано розгромив Аталанту з рахунком 4:0.

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