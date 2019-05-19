Манчестер Сіті намагався втримати Компані з однією умовою, – журналіст

Англійський Манчестер Сіті намагався втримати Венсана Компані в структурі клубу, та не запропонував центрбеку новий контракт гравця.

"Сіті спробував усе, щоб втримати Компані в клубі в різних ролях – тренера першої команди, посла клубу, гравця Нью-Йорк Сіті (дочірнього клубу "містян" – Футбол 24). Майте надію, що він повернеться одного дня", – написав журналіст Goal Сем Лі в своєму твіттері.

Компані прокоментував повернення в Андерлехт

Нагадаємо, у неділю стало відомо, що Венсан Компані офіційно покидає Манчестер Сіті після тріумфального сезону 2018/19. Пізніше він оголосив, що стане граючим тренером бельгійського Андерлехта. Контракт підписаний на 3 роки.

Компані перейшов до Манчестер Сіті в 2008 році й здобув із "містянами" 12 трофеїв, серед них – 4 титули чемпіонів Англії.