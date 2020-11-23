Манчестер Сіті намагався купити Лукаку – Інтер злякав англійців божевільною сумою
Форвард міланського Інтера Ромелу Лукаку минулого літа мав шанс знову опинитися в АПЛ.
У послугах 27-річного бельгійця був зацікавлений Манчестер Сіті, але не зміг задовольнити запити "нерадзуррі", інформує The Telegraph.
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За інформацією видання, Інтер, який придбав Лукаку влітку 2019 року за 74 млн євро у Манчестер Юнайтед, вимагав у Сіті щонайменше 105 млн. Своєю чергою, Манчестер Сіті готовий був витратити на придбання форварда близько 80 млн.
Зазначається, що у списку інтересів "містян" фігурував і 27-річний форвард Тоттенхема Харрі Кейн, проте "шпори" продемонстрували, що сповнені рішучості зберегти у своєму складі нападника збірної Англії.
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