Форвард міланського Інтера Ромелу Лукаку минулого літа мав шанс знову опинитися в АПЛ.

У послугах 27-річного бельгійця був зацікавлений Манчестер Сіті, але не зміг задовольнити запити "нерадзуррі", інформує The Telegraph.

Лукаку і Лаутаро оригінально відсвяткували забитий гол – бельгієць розкрив символізм вчинку

За інформацією видання, Інтер, який придбав Лукаку влітку 2019 року за 74 млн євро у Манчестер Юнайтед, вимагав у Сіті щонайменше 105 млн. Своєю чергою, Манчестер Сіті готовий був витратити на придбання форварда близько 80 млн.

Зазначається, що у списку інтересів "містян" фігурував і 27-річний форвард Тоттенхема Харрі Кейн, проте "шпори" продемонстрували, що сповнені рішучості зберегти у своєму складі нападника збірної Англії.

Тоттенхем – Ман Сіті: фірмовий "автобус" Моурінью на вершині АПЛ, Кейн – топ, а Гвардіолі дарма дали новий контракт?