Французький хавбек потрапив на радари "містян", повідомляє Fichajes.

Екс-хавбек збірної Франції та Манчестер Сіті Насрі оголосив про завершення кар'єри

Манчестер Сіті приєднався до перегонів за Нкунку. Раніше інтерес до вихованця ПСЖ окреслили Ліверпуль, Баварія і рідний клуб. Англійський гранд звернув увагу на Нкунку після очної зустрічі з французом – у 1-му турі групового етапу Ліги чемпіонів він оформив хет-трик у виїзному матчі проти Сіті (3:6).

Загалом у нинішньому сезоні Крістофер Нкунку провів 8 матчів у всіх турнірах, у яких забив 6 м'ячів і віддав 3 результативні передачі. Його контракт із "червоними биками" чинний до літа 2024-го.

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