Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола мав серйозний привід для занепокоєння після перемоги (3:1) над Порту в Лізі чемпіонів.

"Це хороший початок для нас, а в наступному турі ми їдемо до Франції, щоб закріпити успіх. На старті Порту створив нам чимало проблем, але в другому таймі ми контролювали ситуацію. Добре, що в Лізі чемпіонів є п'ять замін і можливість ротації.

Божевільне соло, гол зі штрафного і безглуздий пенальті у відеоогляді матчу Манчестер Сіті – Порту – 3:1

Втім, є погані новини щодо Фернандінью. Він травмувався у тому ж місці, що й минулого разу. Гадаю, це надовго, 4-6 тижнів точно. Це велика проблема в умовах такої щільності матчів", – цитує Гвардіолу офіційний сайт Манчестер Сіті.

До листопадової перерви на матчі збірних "містяни" проведуть ще 5 поєдинків – три в рамках АПЛ (Вест Хем, Шеффілд Юнайтед та Ліверпуль) і два в Лізі чемпіонів (Марсель, Олімпіакос).

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