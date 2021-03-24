Манчестер Сіті доклав зусиль для максимально безпечного відправлення Олександра Зінченка в табір збірної України.

"Містяни" організували окремий чартер для українського легіонера, повідомила дружина футболіста Влада Зінченко у ефірі програми "Головна команда".

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На борту перебував лише Олександр та персонал. Натомість Андрію Ярмоленку пощастило менше. Вінгер Вест Хема летів з Англії в Україну на звичайному рейсовому літаку.

Нагадаємо, сьогодні "синьо-жовті" зустрічаються з Францією, а потім проведуть два домашні матчі – проти Фінляндії (28 березня) та Казахстану (31-го).

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