В півфінальному матчі Кубка Англії Ноттінгем Форест – Манчестер Сіті (0:2) визначалась команда, яка зіграє у фіналі проти Крістал Пелас. Результат та огляд матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Кубок Англії, півфінал

Ноттінгем Форест – Манчестер Сіті – 0:2

Голи: Льюїс, 2, Гвардіол, 51

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Для Манчестер Сіті Кубок Англії – це останній шанс завершити поточну кампанію з трофеєм. Саме тому "містяни" вийшли на поле Вемблі, щоб зіграти проти Ноттінгема свій найкращий матч в сезоні.

Вже в дебюті поєдинку підопічні Гвардіоли шокували "лісників", забивши на 2-й хвилині. Ріко Льюїс змістився в центр, отримав передачу від Ковачіча і точно пробив по воротах Селса. Рахунок став 1:0 і весь план Нуну Ешпіріту Санту на гру пішов коту під хвіст. Впродовж першого тайму було помітно, що футболісти Ноттінгем Форест не були готові до такого старту і приїхали грати у свій звичний футбол від оборони.

В другому таймі "містяни" знову відзначились на старті: Мармуш навісив на Гвардіола з кутового і хорват подвоїв рахунок. Досвід команди Гвардіоли давався взнаки: за увесь другий тайм "лісникам" вдалося створити перший серйозний моментна 69-й хвилині, коли Гіббс-Вайт влучив у стійку після помилки Ортеги.

Під кінець поєдинку "червоні" почали справжній штурм воріт Манчестер Сіті, але Ортега більше не допускав осічок і надійно стояв на стрічці до фінального свистка.

У фіналі Кубка Англії Манчестер Сіті зустрінеться з Крістал Пелас, який в іншому півфіналі розгромив Астон Віллу з рахунком 3:0.

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