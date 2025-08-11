Хабі Алонсо залишився незадоволений Родріго Гоесом під час Клубного ЧС і серйозно розглядає продаж гравця. Серед зацікавлених бразильцем команд з'явився і Манчестер Сіті, повідомляє Fichajes.

Реал готовий поцупити лідера Манчестер Сіті – він не поспішає продовжувати контракт

"Містяни" майже позбулися Джека Гріліша, який от-от приєднається до Віталія Миколенка в Евертоні. Також в Пепа Гвардіоли є сумніви щодо майбутнього Савінью на Етіхаді, тому Родріго може стати чудовою опцією на фланзі атаки.

Повідомляється, що Манчестер Сіті готовий запропонувати за 24-річного вінгера Реала 100 мільйонів євро: 80 одразу і ще 20 у вигляді бонусів. Найближчими днями Родріго проведе зустріч з керівництвом королівського клубу, щоб остаточно вирішити, чи залишиться він цього сезону на Сантьяго Бернабеу.

Блохін у Реалі: переговори в Барселоні, шалені гроші, хто зупинив українця від втечі і чому програли всі