Півзахисник "містян" Бернарду Сілва може опинитись у Тоттенхемі, повідомляє Daily Mail.

Атлетіко і Барселона хочуть підписати Бернарду Сілву – хавбек Ман Сіті зробив свій вибір

Манчестер Сіті має намір запропонувати 26-річного португальця "шпорам", щоб знизити ціну на форварда лондонців Харрі Кейна, на якого полюють "містяни". Портал transfermarkt оцінює Бернарду у 70 млн євро, Кейна – у 120 млн.

У минулому сезоні АПЛ Сілва провів 26 матчів, в яких відзначився двома голами та 6-ма асистами.

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