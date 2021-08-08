Манчестер Сіті може включити Сілву в угоду щодо Кейна
21:14 - Читать на русском
Нападник Тоттенхема Харрі Кейн залишається трансферною ціллю Хосепа Гвардіоли.
Півзахисник "містян" Бернарду Сілва може опинитись у Тоттенхемі, повідомляє Daily Mail.
Атлетіко і Барселона хочуть підписати Бернарду Сілву – хавбек Ман Сіті зробив свій вибір
Манчестер Сіті має намір запропонувати 26-річного португальця "шпорам", щоб знизити ціну на форварда лондонців Харрі Кейна, на якого полюють "містяни". Портал transfermarkt оцінює Бернарду у 70 млн євро, Кейна – у 120 млн.
У минулому сезоні АПЛ Сілва провів 26 матчів, в яких відзначився двома голами та 6-ма асистами.
Новий претендент на Ярмоленка, ризик Зінченка – що чекає лідерів України на старті АПЛ 2021/22 і як це вплине на збірну
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter