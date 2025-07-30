Клаудіо Ечеверрі майже не грає за Манчестер Сіті, тому хоче піти в оренду, щоб отримати більше досвіду в європейському футболі.

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Як повідомляє Даніеле Лонго, "містяни" ведуть перемовини з Ромою щодо оренди аргентинського півзахисника. Ечеверрі готовий перейти до "вовків", але римляни хочуть не просто орендувати гравця, а включити в угоду пункт про можливість викупити хавбека.

Нагадаємо, що Клаудіо Ечеверрі перейшов до Манчестер Сіті у січні 2024 року, але ще 11 місяців перебував в оренді в Рівер Плейті. За "містян" 19-річний аргентинець зіграв у трьох матчах, забивши один гол. Угода Ечеверрі з англійським клубом діє до 2028 року.

Варто зауважити, що Жирона Віктора Циганкова також хотіла орендувати Клаудіо Ечеверрі.

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