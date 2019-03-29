toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ТРАНСФЕРИ ЖУНІОР МОРАЄС ЗБІРНА УКРАЇНИ

Манчестер Сіті може продати Гюндогана влітку

12:54 820 Читать на русском
Манчестер Сіті може продати Гюндогана влітку
Ілкай Гюндоган / фото: reuters

Півзахисник "містян" Ілкай Гюндоган поки не поспішає продовжувати контракт з Манчестер Сіті.

Турецький німець зупинив перемовини з Манчестер Сіті щодо продовження контракту. Цей факт не сподобався керівництву "містян" і, якщо ситуація не зміниться на краще, він буде проданий влітку, повідомляє Goal.

Зінченко та Сане отримають нові контракти від Манчестер Сіті, – ЗМІ

Ілкай не задоволений кількістю хвилин, які він проводить на футбольному полі у Манчестері, та взяв паузу у переговорах щодо нового контракту. Хавбек хоче отримати регулярне місце у стартовому складі, однак Гвардіола не може йому цього гарантувати.

Чинний контракт Гюндогана діє до 2020 року і Манчестер Сіті буде змушений продати гравця влітку, якщо сторони не домовляться про продовження співпраці. У поточному сезоні німець зіграв за "містян" 39 матчів, забив 5 голів та віддав 7 асистів.

"Зінченко може замінити Фернандінью в Манчестер Сіті", – британські ЗМІ хвалять українця після матчів збірної

Теги
Трансфери Чемпіонату Англії Трансфери Трансфери Манчестер Сіті Манчестер Сіті Манчестер Сіті Ілкай Ґюндоґан Ілкай Ґюндоґан Англія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Ігуаїн завершив кар’єру у збірній Аргентини
    Світ — 28 бер1040 Ігуаїн завершив кар’єру у збірній Аргентини
8
год
:
19
хв
Хоффенхайм
21:30
Байєр
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук