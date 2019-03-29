Манчестер Сіті може продати Гюндогана влітку

Півзахисник "містян" Ілкай Гюндоган поки не поспішає продовжувати контракт з Манчестер Сіті.

Турецький німець зупинив перемовини з Манчестер Сіті щодо продовження контракту. Цей факт не сподобався керівництву "містян" і, якщо ситуація не зміниться на краще, він буде проданий влітку, повідомляє Goal.

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Ілкай не задоволений кількістю хвилин, які він проводить на футбольному полі у Манчестері, та взяв паузу у переговорах щодо нового контракту. Хавбек хоче отримати регулярне місце у стартовому складі, однак Гвардіола не може йому цього гарантувати.

Чинний контракт Гюндогана діє до 2020 року і Манчестер Сіті буде змушений продати гравця влітку, якщо сторони не домовляться про продовження співпраці. У поточному сезоні німець зіграв за "містян" 39 матчів, забив 5 голів та віддав 7 асистів.

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