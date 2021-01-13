Манчестер Сіті може підписати зірку Сассуоло – конкуренцію складуть Ювентус та Мілан
10:02 - Читать на русском
Манчестер Сіті вже планує підсилення на літнє трансферне вікно.
Мануель Локателлі став головною ціллю для підсилення півзахисту Манчестер Сіті, проте перехід планується лише влітку.
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За інформацією Daily Mail, сума трансферу може скласти близько 30 млн фунтів стерлінгів. Втім, "містянам" доведеться витримати конкуренцію з боку Ювентуса та рідного клубу Локателлі – Мілана.
До слова, Мануель у поточному сезоні провів 16 матчів у складі Сассуоло, відзначившись 2 голами та асистом.
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