Манчестер Сіті може підписати португальського вундеркінда за шалені гроші

Португальський півзахисник Бенфіки Жоау Феліш привертає все більше уваги європейських грандів.

Пеп Гвардіола всерйоз зацікавився у підписанні потругальського вундеркінда Жоау Феліша. Півзахисник Бенфіки привернув увагу європейських грандів, в тому числі й Манчестер Сіті. Однак команди можуть не зійтись в ціні, адже португальський гранд вимагає не менше 120 млн євро за свого таланта.

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Незважаючи на те, що Феліш не дуже добре проявив себе в грі проти Динамо Загреб, Чікі Бегірістайн, який був присутній на матчі разом з Хорхе Мендесом, не став менш зацікавлений у зірці, інформує Correio da Manhã.

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Манчестер Сіті також розраховує на те, що Бернарду Сілва буде перевагою в боротьбі за футболіста, оскільки колишній гравець Бенфіки може допомогти Фелішу адаптуватися до англійського клубу.