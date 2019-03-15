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Манчестер Сіті може отримати трансферний бан на рік

12:22 434 Читать на русском
Манчестер Сіті може отримати трансферний бан на рік
Пеп Гвардіола / Reuters

ФІФА може покарати Манчестер Сіті трансферним баном через порушення правил про трансфери неповнолітніх.

"Ми розслідуємо справу Манчестер Сіті вже досить давно. Очікуємо, що в найближчий тиждень-два буде оголошено вирок, дуже схожий на той, що ми озвучили для Челсі", інсайдер ФІФА повідомив SunSport.

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Чемпіони Англії можуть мати ще більші проблеми, коли спеціальні органи розглянуть звинувачення щодо фінансування клубом академії "Право на мрію" в Гані.

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Таким чином, Пеп Гвардіола може забути про підсилення команди впродовж двох наступних трансферних вікон. Нагадаємо, що "містяни" хотіли підсилити позицію лівого захисника Беном Чілвеллом з Лестера, а також знайти заміну ветерану Фернандінью.

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