Манчестер Сіті може отримати трансферний бан на рік

ФІФА може покарати Манчестер Сіті трансферним баном через порушення правил про трансфери неповнолітніх.

"Ми розслідуємо справу Манчестер Сіті вже досить давно. Очікуємо, що в найближчий тиждень-два буде оголошено вирок, дуже схожий на той, що ми озвучили для Челсі", – інсайдер ФІФА повідомив SunSport.

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Чемпіони Англії можуть мати ще більші проблеми, коли спеціальні органи розглянуть звинувачення щодо фінансування клубом академії "Право на мрію" в Гані.

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Таким чином, Пеп Гвардіола може забути про підсилення команди впродовж двох наступних трансферних вікон. Нагадаємо, що "містяни" хотіли підсилити позицію лівого захисника Беном Чілвеллом з Лестера, а також знайти заміну ветерану Фернандінью.