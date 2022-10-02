Ще до перерви питання щодо переможця дербі було зняте, адже Манчестер Сіті відправив у ворота суперника чотири "сухих" м'ячі. У підсумку, матч завершився з рахунком 6:3. Ерлінг Холанд оформив 3+2, у Філа Фодена також хет-трик. В МЮ дубль оформив Марсьяль, який вийшов на заміну.

Ман Сіті розтрощив МЮ у матчі АПЛ з 9 голами – 3 поспіль домашній хет-трик плюс 2 асисти Холанда, феєрія Фодена і КДБ

Завдяки цій перемозі Манчестер Сіті набрав 20 очок і продовжив тиснути на лідера АПЛ – відстань до Арсенала знову становить одне очко. Натомість у Манчестер Юнайтед залишилося 12 пунктів та сьоме місце в турнірній таблиці.