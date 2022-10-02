Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед – 6:3 – відео голів та огляд матчу
Манчестер Сіті легко обіграв Манчестер Юнайтед в рамках 9-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
Ще до перерви питання щодо переможця дербі було зняте, адже Манчестер Сіті відправив у ворота суперника чотири "сухих" м'ячі. У підсумку, матч завершився з рахунком 6:3. Ерлінг Холанд оформив 3+2, у Філа Фодена також хет-трик. В МЮ дубль оформив Марсьяль, який вийшов на заміну.
Ман Сіті розтрощив МЮ у матчі АПЛ з 9 голами – 3 поспіль домашній хет-трик плюс 2 асисти Холанда, феєрія Фодена і КДБ
Завдяки цій перемозі Манчестер Сіті набрав 20 очок і продовжив тиснути на лідера АПЛ – відстань до Арсенала знову становить одне очко. Натомість у Манчестер Юнайтед залишилося 12 пунктів та сьоме місце в турнірній таблиці.