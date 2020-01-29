Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляція матчу Кубка ліги

"Містяни" приймають "дияволів" у другому півфіналі Кубка ліги. Стартові склади та онлайн-трансляцію матчу шукайте на "Футбол 24".

Матч Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед стартував о 21:45 за київським часом. Відеотрансляцію манкуніанського дербі від Setanta Sports Ukraine можна дивитися в цій новині.

Зінченко переглядав дербі на трибуні Олд Траффорд поруч з фанами Манчестер Сіті – вони в захопленні

У першому матчі три тижні тому підопічні Гвардіоли впевнено переграли суперника на Олд Траффорд без допомоги Зінченка. Сьогодні Олександр знову не потрапив у старт – розпочне гру на лаві запасних.

Нагадаємо, що Астон Вілла переграла Лестер і стала першим фіналістом турніру.

Стартові склади

Манчестер Сіті: Браво – Вокер, Родрі, Отаменді, Канселу – де Брюйне, Гюндоган, Б.Сілва – Марез, Агуеро, Стерлінг.

Запасні: Едерсон, Стоунз, Жезус, Зінченко, Д.Сілва, Фоден, Гарсія.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Ван-Біссака, Ліндельоф, Магуайр, Шоу, Вільямс – Фред, Матіч, Лінгард – Грінвуд, Марсьяль.

Запасні: Ромеро, Байллі, Далот, Джонс, Перейра, Джеймс, Мата.

Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті: неготовність "дияволів" до топ-матчів, Менді знову не вражає, а Марез – MVP дербі