Манчестер Сіті та Манчестер Юнайтед зустрічаються в центральному матчі 27 туру АПЛ. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед стартує о 18:30 за Києвом. Пряма трансляція на Setanta Sports Ukraine, текстовий онлайн проводить "Футбол 24".

Манчестер Сіті підходить до дербі з 21-матчевою переможною серією у всіх турнірах. Команда Гвардіоли видає грандіозну стабільність, методично обігруючи кожного опонента. Манчестер Юнайтед відстає від сусідів на 14 очок і не може похвалитися такими результатами. В останніх трьох іграх "дияволи" не забили жодного гола. Сіті – явний фаворит поєдинку, але МЮ в цьому сезоні вміє зводити топ-матчі до нульових нічиїх.

Олександр Зінченко в рамках ротації грає строго в кожному другому матчі Манчестер Сіті. На тижні українець відпочивав, тому сьогодні прогнозовано потрапив у стартовий склад. На фланзі йому протистоятиме Джеймс – не найстрашніший опонент.

Стартові склади команд

Манчестер Сіті: Едерсон – Канселу, Стоунз, Діаш, Зінченко – де Брюйне, Родрі, Гюндоган – Марез, Жезус, Стерлінг.

Запасні: Стеффен, Вокер, Агуеро, Ляпорт, Сілва, Торрес, Менді, Фернандінью, Фоден.

Манчестер Юнайтед: Хендерсон – Ван-Біссака, Ліндельоф, Магуайр, Шоу – Мактоміней, Фред – Джеймс, Фернандеш, Рашфорд – Марсьяль.

Запасні: Грант, Теллес, Байлі, Туанзебе, Вільямс, Матіч, Діалло, Грінвуд, Шортайр.

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