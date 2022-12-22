Манчестер Сіті – Ліверпуль – відео голів – Холанд відновлює сезон блискучим голом
22:35 - Читать на русском
Манчестер Сіті зустрічається з Ліверпулем в рамках 1/8 фіналу Кубка англійської ліги. Дивіться відео голів та огляд матчу.
Фабіо Карвалью 20’
20’ Фабіо Карвалью
Два гранди англійського футболу зустрілися вже в 1/8 фіналу Кубка ліги. Через ЧС-2022 довелося грати далеко не оптимальними складами. Тренери могли розраховувати на зірок, які не їздили в Катар, і тих, хто рано вилетів з турніру. Решту доукомплектували молоддю.
Вже на 10-й хвилині Ерілнг Холанд показав, що скучив за футболом. Норвежець вискочив з-за спини Гомеса і в один дотик відправив м'яч у ближній кут. Проте Ман Сіті дуже швидко втратив перевагу. Ліверпуль розхитав неоптимальну оборону суперника, і Карвалью зрівняв рахунок.
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