Два гранди англійського футболу зустрілися вже в 1/8 фіналу Кубка ліги. Через ЧС-2022 довелося грати далеко не оптимальними складами. Тренери могли розраховувати на зірок, які не їздили в Катар, і тих, хто рано вилетів з турніру. Решту доукомплектували молоддю.

Вже на 10-й хвилині Ерілнг Холанд показав, що скучив за футболом. Норвежець вискочив з-за спини Гомеса і в один дотик відправив м'яч у ближній кут. Проте Ман Сіті дуже швидко втратив перевагу. Ліверпуль розхитав неоптимальну оборону суперника, і Карвалью зрівняв рахунок.