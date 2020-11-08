Манчестер Сіті та Ліверпуль не виявили сильнішого у центральному матчі 8-го туру АПЛ. Відео голів та огляд матчу Манчестер Сіті – Ліверпуль дивіться на "Футбол 24".

Ліверпуль вийшов вперед на 13 хвилині, коли Салах реалізував пенальті за фол Вокера проти Мане. Манчестер Сіті відповів ще до перерви, коли Де Брюйне віддав передачу на Жезуса до штрафного, а той класно розібрався із захистом та пробив у кут воріт. "Містяни" могли і вийти вперед, проте Де Брюйне не реалізував пенальті. А друга половина запам'яталась лише травмою Александера-Арнольда.

Ліверпуль та Манчестер Сіті розійшлися миром – Де Брюйне не забив пенальті, Зінченко в ролі статиста

Таким чином, Ліверпуль набрав 17 очок та опинився на третьому місці, Манчестер Сіті з 12 пунктами розташувався на 10 сходинці.