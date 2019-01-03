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Манчестер Сіті – Ліверпуль: стартові склади команд на матч АПЛ – Зінченко поза заявкою

21:07 1335 Читать на русском
Манчестер Сіті – Ліверпуль: стартові склади команд на матч АПЛ – Зінченко поза заявкою
Манчестер Сіті – Ліверпуль: стартові склади команд

Керманичі Манчестер Сіті та Ліверпуля визначилися з переліком гравців, які з перших хвилин розпочнуть центральний матч 21-го туру АПЛ.

Поєдинок Манчестер Сіті – Ліверпуль розпочнеться о 22:00 за київським часом. Слідкувати за подіями в матчі можна в текстовій онлайн-трансляції від "Футбол 24".

Манчестер Сіті – Ліверпуль: анонс матчу АПЛ

Відзначимо, що керманич Сіті Хосеп Гвардіола на проблемну позицію лівого оборонця виставив номінального центрбека Емеріка Ляпорта, а українець Олександр Зінченко навіть не потрапив до заявки "містян".

Стартові склади команд:

Манчестер Сіті: Едерсон – Даніло, Компані, Стоунз, Ляпорт – Фернандінью, Б. Сілва, Д. Сілва – Стерлінг, Сане, Агуеро

Запасні: Муріч, Вокер, Отаменді, Гюндоган, Марез, де Брюйне, Жезус

Ліверпуль: Аліссон – Александер-Арнольд, Ловрен, ван Дейк, Робертсон – Хендерсон, Мілнер, Вейналдум – Мане, Салах, Фірміно

Запасні: Міньйоле, Морено, Фабінью, Кейта, Лаллана, Шакірі, Старрідж

Англія21 турЕтіхад Стедіум (Манчестер)

Манчестер Сіті - Ліверпуль: Четвер 03 січня 2019

Манчестер Сіті
до матчу
12
хв
Ліверпуль
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