Манчестер Сіті приймає Ліверпуль в центральному матчі 29 туру АПЛ. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Манчестер Сіті – Ліверпуль стартує о 14:30 за київським часом. Дивитися гру в прямому етері можна на сервісі Setanta Sports і на телеканалі Setanta Sports Ukraine.

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Манчестер Сіті бореться з Арсеналом за чемпіонство – "містяни" програють 8 очок, але мають матч в запасі. Ліверпуль не втрачає надій пробитися в топ-4, відстаючи від Тоттенхема та Ньюкасла.

Пеп Гвардіола змушений обійтися без найкращого бомбардира команди. Ерлінг Холанд, який забив вже 28 голів у поточній АПЛ, пропускає матч через пошкодження.

Стартові склади команд

Манчестер Сіті: Едерсон – Стоунз, Аканджі, Діаш, Аке – де Брюйне, Родрі, Гюндоган – Марез, Альварес, Гріліш.

Запасні: Ортега, Вокер, Філліпс, Ляпорт, Бернарду, Гомес, Перроне, Палмер, Льюїс.

Ліверпуль: Аліссон – Трент, Конате, ван Дейк, Робертсон – Елліот, Фабінью, Хендерсон – Салах, Гакпо, Жота.

Запасні: Келлехер, Гомес, Мілнер, Фірміно, Окслейд-Чемберлен, Цімікас, Нуньєс, Артур, Матіп.