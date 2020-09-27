Манчестер Сіті вдома розгромно поступився Лестеру, хоча першими забили саме господарі – Марез з льоту поклав м'яч у дальню дев'ятку. Потім все перевернулося з ніг на голову.

Вест Хем сенсаційно знищив Вулверхемптон – конкурент Ярмоленка оформив дубль, українець просидів матч на лаві запасних

Варді відзначився феноменальним хет-триком, ще по одному голу забили Меддісон та Тілеманс. Другий м'яч Манчестер Сіті у матчі записав до свого активу Аке – дебютний для себе, проте не рятівний для "містян". Отже, 2:5 – найбільша поразка Хосепа Гвардіоли у його тренерській кар'єрі.

Лестер розгромив Манчестер Сіті на Етіхаді – Варді оформив хет-трик, оборона "містян" влаштувала "Привоз"