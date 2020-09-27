Манчестер Сіті – Лестер: онлайн-трансляція матчу АПЛ
У рамках 3-го туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Сіті на власному полі приймає Лестер. Стартові склади команд і посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині.
Матч Манчестер Сіті – Лестер розпочався о 18:30 за київським часом. "Футбол 24" веде текстову онлайн-трансляцію поєдинку, а переглянути двобій наживо можна на Setanta Sports безпосередньо в цій новині.
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Стартові склади команд:
Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Гарсія, Аке, Бенжамен Менді – Родрі, Фернандінью, де Брюйне – Марез, Стерлінг, Фоден
Запасні: Штеффен, Зінченко, Ляпорт, Торрес, Ділеп, Дойл, Палмер
Лестер: Шмейхель – Джастін, Еванс, Союнчю, Кастань – Нампалі Менді – Амарті, Тілеманс, Прат, Барнс – Варді
Запасні: Ворд, Фукс, Чудхурі, Меддісон, Олбрайтон, Перес, Іхеаначо