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Манчестер Сіті – Лестер: стартові склади на центральний матч 18-го туру АПЛ – Зінченко розпочне з лави запасних

18:36 175 Читать на русском
Манчестер Сіті – Лестер: стартові склади на центральний матч 18-го туру АПЛ – Зінченко розпочне з лави запасних
Манчестер Сіті – Лестер: стартові склади на матч

Манчестер Сіті приймає Лестер в рамках 18-го туру АПЛ. Стартові склади команд та посилання на онлайн-трансляцію шукайте у цій новині на Футбол 24.

 

Поєдинок Манчестер Сіті – Лестер та онлайн-трансляція розпочнеться о 19:30. Команди, які посідають третє та друге місця відповідно, зустрінуться у над принциповому двобої. Між суперниками лише 4 очки різниці. Лише "лисиці" та "містяни" ще володіють примарними шансами скласти конкуренцію Ліверпулю у боротьбі за чемпіонство.

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Стартовий склад Манчестер Сіті:

Стартовий склад Лестера:

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