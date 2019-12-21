Манчестер Сіті – Лестер: стартові склади на центральний матч 18-го туру АПЛ – Зінченко розпочне з лави запасних

Манчестер Сіті приймає Лестер в рамках 18-го туру АПЛ. Стартові склади команд та посилання на онлайн-трансляцію шукайте у цій новині на Футбол 24.

Поєдинок Манчестер Сіті – Лестер та онлайн-трансляція розпочнеться о 19:30. Команди, які посідають третє та друге місця відповідно, зустрінуться у над принциповому двобої. Між суперниками лише 4 очки різниці. Лише "лисиці" та "містяни" ще володіють примарними шансами скласти конкуренцію Ліверпулю у боротьбі за чемпіонство.

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Стартовий склад Манчестер Сіті:

Here's how we line up against the Foxes...



XI | Ederson, Walker, Fernandinho (C), Otamendi, Mendy, Gundogan, De Bruyne, Bernardo, Mahrez, Sterling, G Jesus.



SUBS | Bravo, Aguero, Zinchenko, Rodrigo, Cancelo, Foden, Garcia.



️ @HaysWorldwide

#ManCity pic.twitter.com/w3RWRb8XKW — Manchester City (@ManCity) December 21, 2019

Стартовий склад Лестера: