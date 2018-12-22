Манчестер Сіті – Крістал Пелас: Зінченко не потрапив у стартові склади, його конкурент – капітан

Ман Сіті приймає Крістал Пелас у 18-му турі АПЛ. Олександр Зінченко не потрапив у стартовий склад команди Гвардіоли. Конкурент українця Фабіан Делф виходить з капітанською пов'язкою.

Матч, як і онлайн-трансляція Манчестер Сіті – Крістал Пелас на "Футбол 24", стартує о 17:00 за київським часом. Команда Зінченка, який опинився в запасі, набрала 44 очки і йде на 2-му місці. До Ліверпуля дистанція мінус 4. Манчестерці виграли всі 9 домашніх матчів АПЛ 2018/19. Лондонці не виграють на виїзді 6 ігор поспіль. Попередні 5 матчів у рідних стінах Сіті вигравав у Пелас з розгромним рахунком (5:0, 5:0, 4:0, 5:1 і 3:0). Востаннє "містяни" програвали вдома орлам 28 років тому, коли ще навіть не було Прем'єр-ліги.

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Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Стоунз, Ляпорт, Отаменді, Делф (к), Гюндоган, Сане, Стерлінг, Бернарду Сілва, Жезус

Запасні: Муріч, Даніло, Агуеро, Фоден, Зінченко, Марез, Де Брюйне

Крістал Пелас: Гуаїта – Ван-Бісака, Томкінс, Сахо, ван Аанхольт, Макартур, Мілівоєвіч (к), Шлупп, Мейєр, Таунсенд, Заха