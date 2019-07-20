Манчестер Сіті із Зінченком програв Вулверхемптону фінал Азія Трофі в серії пенальті – відеоогляд матчу

Вулверхемптон у серії післяматчевих пенальті здолав Манчестер Сіті та виграв Азія трофі-2019. Олександр Зінченко відіграв трохи більше 60-ти хвилин. Дивіться відеоогляд матчу Вулверхемптон – Манчестер Сіті.

Азія Трофі. Товариський турнір, фінал

Вулверхемптон – Манчестер Сіті – 0:0 (3:2 по пенальті)

Нереалізований пенальті: Стерлінг, 21

Манчестер Сіті у фіналі Азія трофі програв Вулверхемптону. Основний час поєдинку завершився без голів – ближчими до забитого м'яча були "містяни", проте Рахім Стерлінг не реалізував пенальті.

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В серії післяматчевих 11-метрових чемпіон Європи Руй Патрісіу парирував одразу 3 удари та дозволив "вовкам" здобути трофей. До слова, Олександр Зінченко був замінений на 63-й хвилині поєдинку.

Нагадаємо, сезон 2019/20 Манчестер Сіті розпочне 4 серпня поєдинком проти Ліверпуля за Суперкубок Англії. А вже 10 числа підопічні Хосепа Гвардіоли зіграють і перший матч АПЛ – суперником стане Вест Хем Андрія Ярмоленка.

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