Манчестер Сіті приєднався до боротьби за 22-річного француза, повідомляє Mirror.

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Фаворитом на підписання зірки Ліона вважався Арсенал, однак "каноніри" не готові віддати 50 млн євро за Ауара. Гра хавбека сподобалася не лише Артеті, а і його вчителю та давньому товаришу – Хосепу Гвардіолі. Імовірно, Манчестер Сіті буде більш наполегливим у спробах придбати півзахисника, ніж конкуренти з Лондона.

Додамо, що Ауар разом з Ліоном сенсаційно пробився у півфінал минулої Ліги чемпіонів. На стадії 1/4 "ткачі" вибили саме Манчестер Сіті.

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