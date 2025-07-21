Зірка Челсі Коул Палмер може оформити камбек в команду Пепа Гвардіоли.

Результати Коула Палмера на Клубному чемпіонаті світу-2025 не залишились непоміченими у Манчестер Сіті. Пеп Гвардіола спробує повернути вихованця "містян", повідомляє Fichajes.

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Заради трансферу 23-річного англійця Сіті доведеться викласти щонайменше 170 мільйонів євро – суму, яка поб'є британський трансферний рекорд.

У 2023 році Челсі заплатив за гравця 47 мільйонів євро. За два сезони у складі "пенсіонерів" Палмер перетворився в головну зірку команди та одного з найбажаніших гравців світу.

Також Палмером нещодавно почав цікавитися ПСЖ, у ворота якого Коул оформив дубль у переможному (3:0) фіналі КЧС-2025.

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