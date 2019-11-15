Манчестер Сіті хоче підсилити проблемну позицію гравцем Лестера – "містяни" оберуть з двох варіантів

Англійський Манчестер Сіті має намір підписати одного з центральних захисників Лестера в період зимового трансферного вікна.

"Містяни" хочуть підсилити лінію оборони одним із основних центрбеків команди Брендана Роджерса – Джонні Евансом або Чагларом Союнчю, інформує Sky Sports.

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Через важку травму Емеріка Ляпорта і погану форму Ніколаса Отаменді Хосеп Гвардіола змушений ставити в захист номінального хавбека Фернандінью. Керівництво Манчестер Сіті готове виділити на підсилення команди близько 100 мільйонів фунтів.

Зазначимо, що в поточному розіграші АПЛ Еванс і Союнчю зіграли в усіх 12 матчах, а "лиси" наразі посідають друге місце в турнірній таблиці.

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