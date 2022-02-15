Одразу 5 клубів зацікавились у послугах Ніко Гонсалеса: 3 з них виступають в АПЛ, 1 у Бундеслізі та ще 1 в Серії А, повідомляє Marca.

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Єдиний клуб, про інтерес якого відомо, – Манчестер Сіті. Барселона ж не збирається відпускати одного зі своїх головних надій та вже готується продовжити контракт із ним. Чинна угода Ніко з "блаугранас" розрахована до 2024 року, а клаусула становить 500 млн євро.

Додамо, що Ніко провів 29 поєдинків за каталонців у поточному сезоні, у яких відзначився 2 голами та 2 асистами.

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