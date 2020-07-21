Манчестер Сіті хоче підписати Санчеса – "містяни" вже контактують з агентами зірки Інтера

Нападник Інтера Алексіс Санчес отримав несподівану пропозицію продовжити кар'єру в Манчестер Сіті.

Манчестер Сіті зацікавлений у послугах Алексіса Санчеса, повідомляє La Cuarta.

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За інформацією джерела, представники "блакитних" вже розпочали діалог з агентами 31-річного чилійця. Нагадаємо, Алексіс виступає за Інтер на правах оренди, а його контракт належить Манчестер Юнайтед. На трансфер також позитивно може вплинути факт минулої співпраці наставника Сіті Хосепа Гвардіоли і Алексіса у Барселоні.

У нинішньому сезоні Серії А Санчес провів 18 матчів, в яких відзначився трьома голами та 9-ма асистами.

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