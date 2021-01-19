Ромелу Лукаку користується попитом на трансферному ринку. Один із лідерів нинішнього Інтера не поспішає змінювати клубну прописку.

Бельгійський нападник не готовий переїжджати на Туманний Альбіон, повідомляє Express Sport. Відповідно, всі спроби Манчестер Сіті та Хосепа Гвардіоли підписати Ромелу будуть марними.

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За інформацією джерела, Лукаку не має бажання повертатись в Англію та хоче відпрацювати контракт з Інтером, який розрахований аж до літа 2024 року. Зауважимо, що в 27-річної зірки вже є досвід виступів в АПЛ (Челсі, Евертон та МЮ).

У поточному сезоні Серії А Ромелу продовжує феєрити з "нерадзуррі" – у 17 матчах забив 12 разів та віддав 3 асисти. Портал Transfermarkt оцінює Ромелу Лукаку в 90 млн євро.

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