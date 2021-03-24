Форвард Борусії Б Ерлінг Холанд може спровокувати протистояння між європейськими грандами.

У таборі Манчестер Сіті розуміють, що підписати Ерлінга Холанда буде дуже складно. "Містяни" вважають, що на заваді їм стане Реал, повідомляє The Telegraph.

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Саме мадридський клуб називають головним фаворитом у боротьбі за 20-річного норвежця. Сіті вбачає у Ерлінгу достойну заміну для 32-річного Серхіо Агуеро, який вже влітку може попрощатись з командою Гвардіоли.

У нинішньому сезоні Бундесліги Холанд провів 21 матч, в яких відзанчився 21-м голом.

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